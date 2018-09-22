حوار اليوم مع حسن مقلد – رئيس تحرير الاعمار والاقتصاد سبتمبر 22, 2018 آخر المقالات هيستيريا ..الانهيار الحكومة المؤجلة تعجّل الانفجار: مطمر برج حمود - الجديدة أول ضحايا أزمة النفايات "الأخبار" تنشر محضر اللقاء بين وزير الطاقة ومدير شركة سيمنز حوار اليوم مع حسن مقلد - رئيس تحرير الاعمار والاقتصاد السياسة اليوم مع زياد ناصرالدين ـ باحث سياسي واقتصادي تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني