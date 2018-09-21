السياسة اليوم مع زياد ناصرالدين ـ باحث سياسي واقتصادي سبتمبر 21, 2018 آخر المقالات السياسة اليوم مع زياد ناصرالدين ـ باحث سياسي واقتصادي كنعان بعد اجتماع اللجنة الفرعية للصندوق السيادي: يحفز على ادارة مالية سليمة وموازنات مستقرة تلحظ فائضا اوليا مذكرة تفاهم بين الجامعة الاميركية واتحاد المصارف العربية سلامة للمرة الثالثة من افضل حكام المصارف المركزية في العالم الحدث - حسن مقلد تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني