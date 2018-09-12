سلامة للمرة الثالثة من افضل حكام المصارف المركزية في العالم

حاز حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة على درجة “A” من بين 85 حاكم مصرف مركزي في العالم في تقرير عام 2018 لمجلة غلوبال فاينانس “Global Finance”، التي هي من اهم المجلات الاقتصادية في العالم، وذلك للمرة الثالثة بعد ان كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011 و2017.

كما حصل على درجة “A” كل من حكام المصارف المركزية في استراليا، تشيلي، الاتحاد الاوروبي، الكويت، المغرب، باراغواي، روسيا، وكوريا الجنوبية.