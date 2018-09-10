الإقتصادية سبتمبر 10, 2018 آخر المقالات الحدث - حسن مقلد الإقتصادية أعلى نسبة من الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط في لبنان .. تحدّها مشاكل القطاع وأهمها المنافسة الخارجية وتقاعس الدولة العقارات: إنخفاض أسعار أم ركود؟ تشريع زراعة الحشيشة .. بين الضرورة والتقاعس في تطبيق القوانين تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني