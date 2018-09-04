تعيين وكيلا جديداً لمحافظ “مؤسسة النقد العربي السعودي” للأبحاث والشؤون الدولية

عين مجلس ادارة “مؤسسة النقد العربي السعودي” عن تركي بن ضيف الله المطيري وكيلاً للمحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.

تجدر الاشارة الى ان المطيري بدأ حياته العملية في مؤسسة النقد أخصائياً اقتصادياً عام 2003، وتم إلحاقه بصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة عام 2012 ليصبح مستشاراً للمدير التنفيذي للسعودية لدى الصندوق.

وفي عام 2015 اختير لوظيفة مدير تنفيذي مناوب للسعودية لدى البنك الدولي في واشنطن دي سي، وفي عام 2018 أصبح مستشاراً لمحافظ مؤسسة النقد.