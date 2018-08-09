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طليس: سنجتمع الثلاثاء مع قطاع النقل لنعلن عن تحركنا الذي سيكون موجعاً

أغسطس 9, 2018

أكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في كلمة له خلال اعتصام لاتحاد التقابات في مرفأ بيروت ان “المفاوضات انتهت والمطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاعلان عنه وخطواتنا التصعيدية لم تنتهي بعد فالاسبوع المقبل لدينا أكثر من خيار والثلاثاء سنجتمع مع قطاع النقل لنعلن عن تحركنا الذي سيكون موجعاً”.

وأوضح ان “المشكلة مع المسؤولين لانهم لم ينفذوا وعودهم”، مشددا على ان “الاتحادات ليست في وضع مفاوضات والتوجه المقبل سيكون الى مطار بيروت”.

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أكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في كلمة له خلال اعتصام لاتحاد التقابات في مرفأ بيروت ان “المفاوضات انتهت والمطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاعلان عنه وخطواتنا التصعيدية لم تنتهي بعد فالاسبوع المقبل لدينا أكثر من خيار والثلاثاء سنجتمع مع قطاع النقل لنعلن عن تحركنا الذي سيكون موجعاً”.

وأوضح ان “المشكلة مع المسؤولين لانهم لم ينفذوا وعودهم”، مشددا على ان “الاتحادات ليست في وضع مفاوضات والتوجه المقبل سيكون الى مطار بيروت”.

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