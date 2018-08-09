طليس: سنجتمع الثلاثاء مع قطاع النقل لنعلن عن تحركنا الذي سيكون موجعاً

أكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في كلمة له خلال اعتصام لاتحاد التقابات في مرفأ بيروت ان “المفاوضات انتهت والمطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاعلان عنه وخطواتنا التصعيدية لم تنتهي بعد فالاسبوع المقبل لدينا أكثر من خيار والثلاثاء سنجتمع مع قطاع النقل لنعلن عن تحركنا الذي سيكون موجعاً”.

وأوضح ان “المشكلة مع المسؤولين لانهم لم ينفذوا وعودهم”، مشددا على ان “الاتحادات ليست في وضع مفاوضات والتوجه المقبل سيكون الى مطار بيروت”.