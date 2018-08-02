طربيه: القطاع المصرفي برهن عن مناعة في مواجهة التحديات ولن تهزه الاشاعات

أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الصيفي، “ان عددا من المصارف تعرض لحملات مغرضة وتحديدا حول فروعها في العراق”، مؤكدا ان “القطاع المصرفي برهن عن مناعة في مواجهة التحديات ولن تهزه الاشاعات”، داعيا “اللبنانيين والعرب الى الثقة الكاملة بأداء القطاع المصرفي”.

واوضح طربيه أن “التسليف الذي تقدمه المصارف أتى بغالبيته لمصلحة اصحاب الدخل المحدود”، مشيرا الى ان “آلاف المؤسسات في القطاعات المنتجة والاسر اللبنانية استفادت من القروض المدعومة، والمصارف على أتم الاستعداد لتأدية دور فعال لانجاح السياسة الاسكانية”.

واشار الى ان “الاقتصاد سجل معدل نمو ضعيف لم يتجاوز 2% خلال الاشهر الاولى من هذا العام”.

واعتبر ان “القطاع المصرفي هو الممول الاول للدولة”، مؤكدا ان “لبنان بحاجة الى ورشة نهوض اقتصادي حول برنامج الانفاق الاستثماري، كما انه بحاجة الى ورشة تشريعية كبرى”.