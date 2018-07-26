الحاج حسن من سوريا: نريد أن نكون شركاء حقيقيين في إعادة اعمار سوريا

أمل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن خلال مشاركته في “مؤتمر رجال الأعمال والاستثمار في سوريا” ان “تتمكن الدولة والمؤسسات السورية من إعادة إطلاق أوسع عملية إعادة اعمار لتستعيد سوريا دورها”.

وقال: “إن الحرب التي وقعت في المنطقة وسوريا والعراق ارهقت شعوب كل المنطقة وعلينا بالتالي ان نتضامن جميعا مع بعضنا للخروج من هذه المحنة والتغلب عليها”. وأضاف: “نريد أن نكون شركاء حقيقيين في عملية إعادة الإعمار بهدف الوقوف إلى جانب سوريا، كما وقفنا إلى جانبها في زمن الشدة، وحققت سوريا الانتصارات على الارهاب بالتعاون مع المقاومة والدول الشقيقة والصديقة”.

ودعا الحاج حسن “رجال الأعمال اللبنانيين الى الاستعداد للمشاركة في عملية الإعمار لأن الجميع، لبنانيين وسوريين، كما اقتصاد بلدينا سيستفيد من الإعمار ويحقق الإنماء”.