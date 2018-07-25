بإنسانيتك منكبر يوليو 25, 2018 آخر المقالات حوار اليوم مع الدكتور حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد بإنسانيتك منكبر اللواء إبراهيم يزور ألفا: شركة ألفا هي من الشركات الرائدة في العالم بفضل جهود الحايك طليس: الأربعاء المقبل يوم تصعيدي جديد وغدا تُحدد مناطق الإضراب المرتقب "الأنابيب السعودية" تفوز بعقد بـ133 مليون ريال من "أرامكو" تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني