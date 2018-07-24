حوار اليوم مع الدكتور حسن مقلد – رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد يوليو 24, 2018 آخر المقالات حوار اليوم مع الدكتور حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد "الأنابيب السعودية" تفوز بعقد بـ133 مليون ريال من "أرامكو" الإتحاد الأوروبي واليابان وقعا اتفاقا تاريخيا للتبادل الحر "المركزي الصيني" يضخ 74 مليار دولار في النظام المصرفي فتوح: الوضع المالي جيد والمصارف تستطيع ان تمتص اي صدمات او خسائر مالية او اقتصادية تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني