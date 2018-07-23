“الأنابيب السعودية” تفوز بعقد بـ133 مليون ريال من “أرامكو”

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب “الأنابيب السعودية” فوزها 2018م بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لصالح شركة “أرامكو السعودية” بقيمة تزيد عن 133 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الأثر المالي لهذا العقد سيكون خلال الربع الرابع من 2018، والربع الأول من العام 2019.

كما أنه سيتم توريد المواد الخام اللازمة لهذا العقد محليا من شركة حديد “سابك”.