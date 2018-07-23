الإتحاد الأوروبي واليابان وقعا اتفاقا تاريخيا للتبادل الحر

وقّع الاتحاد الأوروبي واليابان، في طوكيو، اتفاقًا للتبادل الحر هو بمثابة “رسالة قوية إلى الحمائية” الّتي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان صدر إثر توقيع النص، أنّ “اليوم هو يوم تاريخي، نحتفل فيه بتوقيع اتفاق تجاري في غاية الطموح بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم”.