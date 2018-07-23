“المركزي الصيني” يضخ 74 مليار دولار في النظام المصرفي

قام “بنك الشعب الصيني” بضخ 502 مليار يوان أي 74 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال قروض للبنوك التجارية، في أحدث علامة على تحرك صانعي السياسة نحو تخفيف السياسة النقدية في ظل تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقدم البنك المركزي القروض لمدة عام واحد من خلال تسهيل الإقراض متوسط الأجل الذي أصبح أداة هامة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة يعتمد عليها بنك الشعب الصيني لتوسيع قاعدة عرض النقود.

وانخفض الدولار هامشيًا مقابل العملة الصينية 0.1% إلى 6.7652 يوان، في تمام الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت بيروت.