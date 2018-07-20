أنباء عن تسريب معلومات عن الأسلحة الروسية فرط الصوتية

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة أن معلومات عن الأسلحة الروسية فرط الصوتية، نُقلت إلى الاستخبارات الغربية، مشيرا إلى إقامة دعوى “الخيانة العظمى” في هذا الخصوص.
وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يتحقّق من عشرات الأشخاص، يُفترض أنهم تعاونوا مع الاستخبارات الغربية وزودوها عمدا بمعلومات حول عمل الصناعات الروسية فيما يخص تطور الأسلحة فرط الصوتية التي تصنّف على أنها “بالغة السرّية”.
وقال أوستيمينكو: “المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، دميتري روغوزين، أمر خدمتنا الأمنية بتقديم الحد الأقصى من الدعم لهيئات التحقيق”.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الخميس عن اختبارها أسلحة متطورة جديدة تشمل منظومتي أفانغارد وسارمات الصاروخيتين وغواصة بوسيدون غير المأهولة العابرة للقارات ومنظومة بيريسفيت الليزرية.
وأكدت الوزارة أن منظومة كينجال فرط الصوتية دخلت الخدمة العسكرية بالفعل منذ ديسمبر 2017.