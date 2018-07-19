سلامة: الاوضاع النقدية مستقرة وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية دقيقة

اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاحصاءات تظهر ان نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـــ 2% وان الاوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة.

واشار سلامة خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الى “ان الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي. وحيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فان وضع لبنان مستقر ايضا”.

وردا على سؤال حول الوضع العقاري، قال الحاكم سلامة: “على الصعيد العقاري، صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته”.

وحول ما يشاع عن وضع احد المصارف، اكد الحاكم سلامة ان لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.