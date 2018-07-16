بي خليل أعلن إتمام عقد شراء طاقة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الرياح

عقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل مؤتمرا صحافيا عن الباخرة التركية وملف الكهرباء، وقال: “إنه تم تشكيل لجنة وزارية عام 2014 درست عروض الشركات وقررت أن يكون سعر الكيلو وات 12.5 سنتا”.

وقال: “اليوم نعلن عن إتمام أول عقد شراء طاقة من القطاع الخاص في لبنان لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح”، لافتا إلى أنه “مع توقيع هذه العقود سنتعدى السقوف التي وضعناها لسنة 2020”.

ولفت إلى أن “تعثر مسألة الباخرة التركية سببه الطقس وارتفاع سرعة الهواء حيث أخبرنا قائد الباخرة أن هناك خطرا عليها”.