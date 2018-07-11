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مؤسسة النفط الليبية رفعت حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية وستستأنف التصدير

يوليو 11, 2018

أعلنت “المؤسسة الوطنية للنفط الليبية” في طرابلس، “رفع حالة “القوة القاهرة” عن موانئ تصدير النفط في راس لانوف، السدرة، الزويتينة والحريقة”، مؤكدّةً “إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيًّا خلال الساعات المقبلة”.

وذكرت في بيان، أنّ “رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يثنون على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كلّ شيء”، منوجّهةً بالشكر إلى “كلّ من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حلّ هذه الأزمة”.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أمر باستئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، وألغى قراره السابق بإغلاقها.

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أعلنت “المؤسسة الوطنية للنفط الليبية” في طرابلس، “رفع حالة “القوة القاهرة” عن موانئ تصدير النفط في راس لانوف، السدرة، الزويتينة والحريقة”، مؤكدّةً “إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيًّا خلال الساعات المقبلة”.

وذكرت في بيان، أنّ “رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يثنون على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كلّ شيء”، منوجّهةً بالشكر إلى “كلّ من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حلّ هذه الأزمة”.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أمر باستئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، وألغى قراره السابق بإغلاقها.

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