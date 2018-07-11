رائد خوري: من الطبيعي أن يؤثر وقف قروض الإسكان على الإقتصاد اللبناني

بيّن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنّ “من الطبيعي أن يؤثّر وقف قروض الإسكان على الإقتصاد اللبناني، لأنّها كانت تساهم بزيادة النمو الإقتصادي”، مركّزًا على أنّ “حركة البناء هي دورة إقتصادية بحدّ ذاتها، وطبعًا عندما يخفّ الدعم للفوائد سيخفّ البيع والتطوير العقاري، وتؤدّي إلى ركود اقتصادي، الأمر الّذي يؤثّر على الإقتصاد”، مشيرًا إلى أنّ “”مصرف لبنان” لم يوقف القروض وإنّما تمّ تخفيف الكميّات”.