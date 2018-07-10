حركة المطار:ارتفاع ملحوظ في أعداد الركاب خلال النصف الاول من العام الحالي

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الركاب خلال النصف الاول من العام 2018، بنسبة قاربت 10 بالمئة عن العام 2017، وتشير كل الدلائل الى تحقيق المزيد من الارتفاع في حركة الركاب في المطار، خصوصا منذ بداية شهر تموز الحالي، حيث يلامس عدد الوافدين الى لبنان ال 20 ألفا يوميا، في حين يسجل عدد المغادرين نحو 15 ألفا في اليوم الواحد، وهذه الحركة الناشطة تظهر جليا في قاعات المطار في الوصول والمغادرة.

وقد سجلت حركة الركاب في المطار ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الجاري، فارتفعت بنسبة قاربت 10 بالمئة وبلغت ثلاثة ملايين و819 ألفا و758 راكبا مقابل ثلاثة ملايين و495 ألفا و196 راكبا في الاشهر الستة الاولى من العام الفائت 2017.

كذلك ازداد عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران من والى لبنان، بنسبة قاربت 4 بالمئة وبلغت 31082 رحلة من لبنان واليه.

وبحسب الاحصاءات الرسمية فقد توزعت حركة المطار خلال الفصل الاول من العام 2018 على الشكل الاتي:

المسافرون:

– ارتفع مجموع الركاب خلال الاشهر الستة الاولى من العام 2018 بنسبة 9,29 بالمئة وبلغ ثلاثة ملايين و819 ألفا و758 راكبا توزعوا على مليون و965 ألفا و396 راكبا وصلوا الى لبنان (بزيادة 9,70 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2017) ومليون 852 ألفا و280 راكبا في المغادرة من لبنان (بزيادة 8,87 بالمئة) و2082 راكبا بطريق الترانزيت (بتراجع نسبته 2 بالمئة).

الطائرات التجارية:

– بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية خلال النصف الاول من العام الجاري 31082 رحلة (بزيادة 3,52 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2017) اذ بلغ عدد الرحلات القادمة الى لبنان 15487 رحلة (بزيادة 3,57 بالمئة) و15481 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 3,55 بالمئة) و114 رحلة عبور ترانزيت (بتراجع 7,32 بالمئة).

الطائرات الخاصة:

– تراجع عدد رحلات الطيران الخاص من والى لبنان، خلال النصف الاول من العام الجاري، وسجل 2425 رحلة (بتراجع 9,62 بالمئة) منها 1174 رحلة وصول الى لبنان (بتراجع 2,89 بالمئة) و1173 رحلة اقلاع من لبنان (بتراجع 2,82 بالمئة) و78 رحلة ترانزيت (بتراجع 70,79 بالمئة).

حركة البضائع:

ارتفع حجم البضائع المنقولة جوا بنسبة 9,84 بالمئة منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية حزيران 2018 وبلغ 48539 طنا منها 28931 طنا من البضائع المستوردة (بزيادة 7,60 بالمئة) و19608 اطنان من البضائع الصادرة (بزيادة 13,32 بالمئة).

حركة البريد:

بلغ حجم البريد المنقول جوا خلال الفصل الاول من العام الحالي 376 طنا (بزيادة 11,8 بالمئة) منه 301 طنا من البريد الوارد (بزيادة 10 بالمئة) و75 طنا من البريد الصادر (بزيادة 18,8 بالمئة).

وتجدر الاشارة الى ان شهر حزيران الفائت كان قد أقفل على تسجيل ما مجموعه 762 ألفا و69 راكبا (بزيادة قاربت 17 بالمئة عن الشهر ذاته من العام السابق 2017)، حيث ارتفع عدد الوافدين في حزيران الفائت بنسبة 12,22 بالمئة مسجلا 441 ألفا و674 راكبا. كما ازداد عدد المغادرين بنسبة 23,55 بالمئة وسجل 320 ألفا و50 راكبا.