كهرباء لبنان: عزل خط صور وادي جيلو

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل خط صور – وادي جيلو 66 ك.ف. بدءا من يوم الخميس الواقع فيه 5/7/2018 ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 13/7/2018 يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وذلك من اجل مد نواقل الخط الجديد.

وبالتالي سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطة وادي جيلو.