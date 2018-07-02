مؤسسة النفط الليبية تحذر من تبعات إغلاق موانئ نفطية

– قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد إن إغلاق السلطات في الشرق لموانئ نفطية قد ينتج عنه خسائر تقدر بواقع 850 ألف برميل يوميا من النفط الخام وإيرادات يومية قدرها 67.4 مليون دولار.

وجرى وقف العمليات في الموانئ بعدما أعلن الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق يوم الاثنين الماضي أنه لن يسمح بعد ذلك للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بالتصدير منها.

تأتي هذه المواجهة في إطار صراع أوسع نطاقا في ليبيا أثار احتمال انخفاض الإنتاج لفترة طويلة من عضو أوبك الذي كان يضخ أكثر من مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

وتم إغلاق مرفأي راس لانوف والسدرة بسبب قتال كان الجيش الوطني الليبي طرفا فيه الشهر الماضي. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن من المرجح أن تضطرها عمليات الإغلاق لإعلان حالة القوة القاهرة في مرفأين آخرين هما الحريقة والزويتينة يوم الأحد، لكنها لم تقدم بعد على هذه الخطوة.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي أيضا على ميناء خامس هو البريقة.

غير أن المؤسسة حذرت في بيان أنه إذا أعلنت حالة القوة القاهرة فسيكون لذلك ”عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير“.

وعلاوة على خسائر النفط الخام، قالت المؤسسة إن إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء محليا وعمليات حقول النفط والغاز سينخفض بمقدار 710 ملايين قدم مكعبة يوميا بينما سيتم فقد أكثر من 20 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وأضافت ”سوف يتأثر توليد الطاقة في محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي بشكل سيء.

”وتواجه المؤسسة بالفعل عجزا في ميزانية استيراد المحروقات ولن تكون قادرة على تعويض الغاز المفقود بسبب الإغلاق عن طريق استيراد المزيد من الوقود السائل البديل عن الغاز من الخارج“.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من أجل الحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء ”سيكون الخيار الوحيد هو حرق المكثفات – ما يساوي خسارة تقدر بمبلغ 775 ألف دولار في اليوم إضافة إلى الأضرار البيئية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن ذلك“.

وقالت مؤسسة النفط إن إزاحة النفط الخام ”ذي المواصفات الشمعية“ من خط أنابيب أبو الطفل-الزويتينة سيتطلب ”كميات ضخمة جدا من المياه تصل إلى مليون برميل إضافة إلى ضرورة حقن الخط بكميات أخرى من المواد الكيميائية المكلفة لمنع التآكل والترسبات“، مشيرة إلى أن خطوط أنابيب شركة الواحة للنفط قد تتآكل بسبب التوقف.

وذكر البيان أنه فور استنفاد الخام المخزن ستضطر مصافي البريقة والسرير وطبرق للإغلاق.