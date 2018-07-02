هبوط أسعار النفط بعدما قالت أميركا إن السعودية تعهدت بزيادة الإنتاج عند الحاجة

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر يوم الاثنين بعدما قال البيت الأبيض إن العاهل السعودي وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج عند الحاجة.

وبحلول الساعة 2250 بتوقيت جرينتش، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 65 سنتا أو 0.9 في المئة ليصل إلى 73.50 دولار للبرميل بعد أن صعد ثمانية في المئة الأسبوع الماضي. ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 72.51 دولار للبرميل.

ويوم الجمعة ارتفع الخام الأمريكي إلى 74.46 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014، وانتعش بفعل مخاوف من أن العقوبات الأمريكية على إيران ستقتطع كمية كبيرة من النفط الخام من الأسواق العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي.

وهبط خام القياس العالمي برنت 55 سنتا أو 0.7 في المئة ليصل إلى 78.68 دولار بعد أن زاد ما يربو على خمسة في المئة الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض يوم السبت إن العاهل السعودي وعد ترامب بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن سوق النفط قد يحتاج إلى زيادة الإنتاج عندما تحدث الزعيمان يوم الجمعة. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الملك مستعد لزيادة الإنتاج عند الحاجة.

وهاجم ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منبها إياها إلى ضرورة الكف عن التلاعب بأسواق النفط العالمية كما كثف الضغط على حلفاء واشنطن المقربين بالتهديد بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.