الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أقر نظاما أعدته نهلة خداج بو دياب عن التنوع بين الجنسين في المصارف العربية

أقر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب خلال اجتماعه العادي ال 24 في القاهرة نظام التنوع بين الجنسين، الذي أعدته رئيسة مجموعة تمكين المرأة في المصارف والمؤسسات المالية العربية والرئيسة التنفيذية لبنك الموارد في لبنان السيدة نهلة خداج بو دياب.

إشارة الى أن مجموعة تمكين المرأة في المصارف والمؤسسات المالية العربية هي إحدى أهم مجموعات العمل التابعة للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وقد تداول المجلس – بحسب بيان – أهمية إعتماد المصارف العربية لنظام التنوع بين الجنسين كدليل إرشادي يمكن إتباع بنوده في سير العمل اليومي للمؤسسات، بهدف تحقيق التجانس والتكامل بين المهارات المختلفة وسد الثغرات داخل المؤسسات من أجل تفعيل قدرتها على التأقلم مع بيئة عالمية دائمة التغير، بالإضافة إلى تمكينها من خلق فرص متساوية بين الرجال والنساء على حد سواء.

وناقش المجلس الإجراءات الواجب اعتمادها من قبل المصارف العربية الطامحة إلى بلوغ معايير عمل دولية، من خلال تبني هذا النظام وبلورة مفاهيمه بطريقة تطبيقية.

وخلص الى إقرار النظام والموافقة عليه بصورة رسمية من قبل مجلس إدارة الاتحاد على أن تعقد اجتماعات لاحقة لمناقشة انعكاساته على الساحة المصرفية العربية.