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السعودية: قيمة الصفقات العقارية تتراجع إلى 148.1 مليار ريال

يونيو 26, 2018

كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية شهدت انخفاضاً وصل إلى 148.1 مليار ريال خلال العام الحالي.

ويرجع انخفاض نسبة الصفقات العقارية التي تمت خلال رمضان الماضي إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة وصلت إلى 33%، لتبلغ ما يقرب من 5.8 مليار ريال

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كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية شهدت انخفاضاً وصل إلى 148.1 مليار ريال خلال العام الحالي.

ويرجع انخفاض نسبة الصفقات العقارية التي تمت خلال رمضان الماضي إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة وصلت إلى 33%، لتبلغ ما يقرب من 5.8 مليار ريال

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