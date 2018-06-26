السعودية: قيمة الصفقات العقارية تتراجع إلى 148.1 مليار ريال

كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية شهدت انخفاضاً وصل إلى 148.1 مليار ريال خلال العام الحالي.

ويرجع انخفاض نسبة الصفقات العقارية التي تمت خلال رمضان الماضي إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة وصلت إلى 33%، لتبلغ ما يقرب من 5.8 مليار ريال