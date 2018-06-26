شركة “إل جي” تزوّد وزارة الطاقة والمياة اللّبنانية بألواح الطاقة الشمسيّة الكهروضوئية

قامت إل جي الكترونيكس (إل جي)، الشركة الرائدة في مجال الإبتكارات التكنولوجية، بتزويد وزارة الطاقة والمياه بألواح الطاقة الشمسيّة الكهروضوئية حيث تولّت إنجازها شركة “إيكوسيس” (ECOsys). أُقيم حفل الإفتتاح في وزارة الطاقة والمياه برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير الخارجية جبران باسيل وبحضور المدير الاقليمي لشركة “إل جي” في لبنان وسوريا ايغون كواك إضافة الى المدير العام لشركة “إيكوسيس” جورج جحا.

غطّت ألواح الطاقة الشمسيّة سطح مبنى الوزارة في كورنيش النهر بسعة إجمالية قدرها 135 كيلوواط. وقد حرصت شركة “إل جي” على شراكتها في هذا المشروع نظرًا لأهمية وزارة الطاقة والمياه كإطار مرجعي بغية إبراز كفاءة ألواح الطاقة الشمسيّة من “إل جي”.

وفي المناسبة، علّق المدير الإقليمي لشركة “إل جي” في لبنان وسوريا ايغون كواك قائلاً: “يُعدّ العمل مع وزارة الطاقة والمياه خطوة استراتيجية لشركة إل جي التي تندرج ضمن إطار الترويج للطاقة المتجدّدة. كما ان تزويد وزارة الطاقة والمياه بألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية فرصة أمام الشركة لاختبار وإثبات كفاءة الألواح التي ستوفّر نسبة كبيرة من تكلفة الطاقة في مبنى الوزارة.”

من جهته، قال المدير العام لشركة “إيكوسيس” السيّد جورج جحا: “إنّ الجودة والخبرة الفنية شعارنا ونحن نسعى الى الحفاظ على نموّ الأعمال التجارية وسط التحدّيات دون المساس بالجودة داخل الأسواق التنافسية. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة إل جي. إنّ ألواح إل جي عالية الكفاءة والعاكس الكهربائي من شركة KACO New Energy مفتاح لنجاح هذا المشروع.”

فازت شركتا “إل جي” و”إيكوسيس” بالمناقصة لهذا المشروع في شهر نيسان 2017 بسعة إجمالية قدرها 135 كيلوواط وإنتاج سنوي للطاقة يبلغ 200 ميغاواط/ساعة وهي سعة مرتفعة جدًّا مقارنة مع المساحة المشغولة. وتتمثّل الركيزة الأساسية لهذه السعة في كفاءة الألواح الكهروضوئية العالية من إل جي (NeON 2 330W) التي تبلغ 19.3 والتي تتمتّع بقدرة على امتصاص الأشعة من الزوايا كافّة.

بعد إنتهاء الحدث، قدّم “كواك” وجحا جائزة تقدير للوزير أبي خليل ولمدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري. إنّ المركز اللبناني لحفظ الطاقة الداعم الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجدّدة في لبنان التي تشجّع وتحفّز القطاع الخاص على إستخدام الطاقة المتجدّدة.

يعمل النظام بكفاءة تامّة ومن المتوقّع أن ينتج 198.891 ميغاواط/ساعة من الطاقة سنوياً، مما يؤدي إلى توفير إجمالي قدره 130.16 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتفتخر شركة “إل جي” بفوزها بهذه المناقصة بفضل ألواح الطاقة الشمسية عالية الكفاءة (19.3) وإختبارها آنيًّا في وزارة الطاقة والمياه.