الجراح مثل الحريري في حفل اطلاق طابع بريدي تكريما لسلامة: وضع لبنان على الخريطة العالمية الاقتصادية والنقدية

اطلقت “ليبان بوست” طابعا بريديا تكريما لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في احتفال اقيم برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح، في حضور سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري والقائم بالاعمال في السفارة السعودية وليد البخاري، ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه، وحشد من الفعاليات الاقتصادية والمصرفية.

الجراح

بدأ الحفل بالنشيد الوطني وعرض لفيلم وثائقي عن انجازات حاكم مصرف لبنان.

والقى الوزير الجراح كلمة بإسم الرئيس سعد الحريري وقال “انقل تحيات واحترام ومودة وتقدير الرئيس سعد الحريري لكل الجهود التي تبذلها لكل لبنان”.

واضاف “ان حضور حاكم مصرف لبنان الى وطنه من اهم المناصب الاقتصادية في العالم، ليقف الى جانب وطنه في وقت المحنة وفي زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في رحلة وضع لبنان على الخريطة العالمية الاقتصادية والنقدية”.

ولفت الى “انه عندما كنت مصرفيا في مرحلة معينة، كنا ننتظر ماذا سيقول حاكم مصرف لبنان، وفي ظل كل الاحداث التي مرت فيها البلاد لم تستقر السياسة النقدية الا بفضل حكمة رياض سلامة وجهوده وسموه ووطنيته والجهد الذي لا يمكن ان يختصر بطابع تكريمي”.

وختم الجراح بالقول “ولو رمزيا، فإن التكريم لنكرم رجالاتنا الذين قدموا دون استعراضات اعلامية ومظاهر دعائية، ونحن الذين وقفنا دائما شاخصين الى مصرف لبنان الذي كان له الكلمة الوازنة لاستقرار الوضع الاقتصادي، ونحن على يقين انك يا سعادة العاكم لديك الكثير الكثير لتقدمه لوطنك لبنان”.

داوود

والقى المدير العام لشركة “ليبان بوست” خليل داوود كلمة قال فيها “ان هناك اشخاصا عندما تكرمهم تشعر بتكريم البلاد، ولا سيما ان رياض سلامة ساهم في صمود واستقرار الليرة اللبنانية، ومثلما قال جبران خليل جبران “هناك ناس يملكون القليل ويعطونه”، ونحن نملك القليل ونقدمه لسعادتكم”.

واضاف “25 سنة من تحفيز الاقتصاد وتشجيع المستثمرين والكثير الكثير من انجازات رياض سلامة والتي حققتها بصمت وتواضع وتصميم، وفي الاوقات التي كنا نخاف فيها على ليرتنا كنت تطمئننا”.

وختم بالقول “ان لقب افضل حاكم لمصرف مركزي استحقيته في العالم العربي لم يكن الا بحكمتك التي حولت شفير الهاوية الى فرص وامكانيات، وبسياستك بقينا بمنأى عن كل الاحداث التي عصفت بمحيطنا ودمرت اقتصاديات الدول”.

سلامة

والقى حاكم مصرف لبنان كلمة قال فيها “اشكر القيمين على هذا التكريم، ولا سيما وزارة الاتصالات و”ليبان بوست”، واشكر الحضور، لا شك انه عندما يكرم الانسان في بلاده له دلالة مهمة، واشكر دولة الرئيس سعد الحريري على رعايته حفل التكريم هذا، ان مصرف لبنان اليوم يتطلع للاوضاع بشكل موضوعي وهادىء، ونحن نعلم انه كلما كان هناك احداث سياسية معينة، تعودنا عليها خلال هذه ال 25 عاما. الموضوع النقدي يكون موضوع تجاذب منه ايجابي ومنه سلبي، وتكثر التحاليل ومنها السلبية والايجابية”.

ولفت الى “انه مع احترامنا لكل الآراء فلبنان ليس بدولة مفلسة، ولبنان كدولة لديه امكانيات ليستمر لسنين وسنين ولا يستطيع احد في العالم المالي والعالم الاقتصادي ان يحدد تواريخ وسنين، لان القصة ليست عملية محاسبة بل هي ثقة، ونحن في هذه السنوات ال25 تعرضنا لضغوط، داخلية وخارجية وازمات بسبب قرارات اتخذت دوليا ومحليا، ونحن على ثقة كما من قبل اننا نستطيع ان نجد المخارج للاستقرار المالي والمصرفي اللبناني”.

وختم بالقول “يقوم استقرار مصرف لينان النقدي على احتياطات نقدية بعيدا عن الذهب ب45 مليار دولار اميركي وبإزدياد الودائع في المصارف يبرهن عن الثقة، وكل ما يشاع عن وضع خطير للبرة غير صحيح، واصدرنا ب 3 مليارات دولار لليورو بوند والتزم كليا وهذا كاف لاحتياجاتنا لعام 2018، واؤكد على ضرورة تحكيم الحقيقة بعيدا عن كل ما يكتب”.

وفي الختام، تسلم سلامة من داوود والجراح الدرع التكريمية التي كانت على شكل رسم الطابع البريدي الذي اعد للمناسبة.