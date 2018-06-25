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حسن خليل عرض الوضع المالي مع سلامة وتأكيد على ان الامور المالية مضبوطة بشكل عام

يونيو 25, 2018

عرض وزير المالية علي حسن خليل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه للوضعين النقدي والمالي بكل جوانبهما وكان تأكيد على أن الأمور المالية مضبوطة بشكل عام.
كما ناقشا في خلال اجتماع عقد في مكتب وزير المالية الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الاستقرار وتحصينه، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة.

وكان خليل استقبل وفداً من اللقاء الديمقراطي عرض معه الأوضاع العامة من جوانبها كافة لاسيما آخر المستجدات على صعيد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

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عرض وزير المالية علي حسن خليل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه للوضعين النقدي والمالي بكل جوانبهما وكان تأكيد على أن الأمور المالية مضبوطة بشكل عام.
كما ناقشا في خلال اجتماع عقد في مكتب وزير المالية الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الاستقرار وتحصينه، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة.

وكان خليل استقبل وفداً من اللقاء الديمقراطي عرض معه الأوضاع العامة من جوانبها كافة لاسيما آخر المستجدات على صعيد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

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