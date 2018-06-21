السياسة اليوم ـ 21-6-2018 يونيو 21, 2018 آخر المقالات السياسة اليوم ـ 21-6-2018 تجارة الصين:سنواصل العلاقات الاقتصادية التجارية مع إيران غير آبهين بالعقوبات الأميركية نسيب الجميل: الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري خصوصا بحاجة الى صدمة ايجابية والتأخير في تأليف الحكومة سيزيد من التراجع ابي خليل أعلن الانتقال من المازوت الأحمر الى الأخضر: أسعار المحروقات الى انخفاض ولن يبقى في السوق مازوت ملوث الليرة التركية تضعف خلال عطلة العيد والأنظار على الانتخابات تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني