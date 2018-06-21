تجارة الصين:سنواصل العلاقات الاقتصادية التجارية مع إيران غير آبهين بالعقوبات الأميركية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية هاو فين، أن “بلاده ستواصل العلاقات الاقتصادية التجارية مع إيران، غير آبهة بالعقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على طهران”.

وأشار الى أنه “تحافظ الصين وإيران باستمرار على علاقات تجارية واقتصادية طبيعية ونحن نعارض دائما العقوبات الأحادية”، منوهاً الى “أننا سنواصل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التجارية الطبيعية مع إيران دون انتهاك التزاماتنا الدولية”.

كنما ذكر أن “بيانات الجمارك الصينية تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران، قد بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 13.21 مليار دولار”.