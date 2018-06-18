الليرة التركية تضعف خلال عطلة العيد والأنظار على الانتخابات

بلغ السعر المعروض لليرة التركية 4.7332-4.74 مقابل الدولار في المعاملات المبكرة يوم الاثنين بعد أن ضعفت من 4.64 يوم الخميس الماضي قبيل عطلة عامة في حين يتحول انتباه المستثمرين إلى الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع القادم.

وسجلت الليرة 4.7425 الساعة 0108 بتوقيت جرينتش في المعاملات الآسيوية مقارنة مع إغلاق عند 4.7360 يوم الجمعة عندما أُغلقت الأسواق التركية في عطلة عيد الفطر.