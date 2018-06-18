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طائرة للميدل إيست أنجزت أول رحلة طيران مباشر بين بيروت ومدريد ذهابا وإيابا

يونيو 18, 2018

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ، ان طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط “ميدل إيست”، أنجزت اليوم أول رحلة طيران مباشر بين بيروت والعاصمة الأسبانية مدريد، ذهابا وإيابا.

وقد أقلعت الطائرة صباح اليوم إلى مدريد، وعادت مساء إلى بيروت وعلى متنها عدد من وكلاء السياحة والسفر والإعلاميين الأسبان، الذين سيزورون مناطق سياحية وتراثية في لبنان، وسوف يخصصون وقتا للتجوال في بيروت ووسطها التجاري، بهدف الاطلاع على وجه لبنان السياحي والتاريخي ونقله إلى العالم.

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ، ان طائرة لشركة طيران الشرق الأوسط “ميدل إيست”، أنجزت اليوم أول رحلة طيران مباشر بين بيروت والعاصمة الأسبانية مدريد، ذهابا وإيابا.

وقد أقلعت الطائرة صباح اليوم إلى مدريد، وعادت مساء إلى بيروت وعلى متنها عدد من وكلاء السياحة والسفر والإعلاميين الأسبان، الذين سيزورون مناطق سياحية وتراثية في لبنان، وسوف يخصصون وقتا للتجوال في بيروت ووسطها التجاري، بهدف الاطلاع على وجه لبنان السياحي والتاريخي ونقله إلى العالم.

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