تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للقطاع الخاص: معركة لبنان المقبلة

على ما يبدو فإنّ لبنان مقبل على معركة جديدة، لا تقل أهمية عن معركة سلسلة الرتب والرواتب، وهي معركة زيادات رواتب موظفي القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، فبين مؤجّلٍ لها ومصممٍ عليها، ومتخوّف من تداعياتها على إقتصادٍ، لطالما كان ولا يزال هشّاً، يبقى موظفو القطاع الخاص الأقل إنصافاً، على أمل أن تأتي النتائج بأكبر مكسب لهم.

أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، وأصبح الفرق شاسعاً بين رواتب موظفي القطاع العام والخاص، غير أن تداعيات إقرارها يطال كافة اللبنانين، وبالتالي فإن العدل يقرّ بضرورة إنصاف موظفي القطاع الخاص، في ظل وضع معيشيٍّ صعب نتيجةً لعدّة أسباب.

وفي هذا المجال، توجهت “الإعمار والإقتصاد” إلى كافة المعنينّ في هذا الإطار، وإلى الخبراء للوقوف عند الحلول المطروحة وتداعياتها الإقتصاديّة.

وتجدر الإشارة إلى محاولاتنا المتعددّة للتواصل مع رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، للوقوف عند رأيه في هذا الموضوع، لكن تعذّر التواصل معه، في توجّهٍ واضح من قبل الهيئات لعدم التطرّق إلى هذا الموضوع. فيما أفادت مصادر موثوقة ، أن الزيادة على رواتب موظفي القطاع الخاص، غير مطروحة في الوقت الحالي، و لم يتم أي إتفاق بشأنها، وحين تستدعي وزارة العمل الجهات المعنيّة، عندئذٍ يتم التحدث تفصيلياً في هذا الموضوع.

إرتفاع الأسعار

يعاني لبنان كما مختلف دول العالم من إرتفاع الأسعار، الأمر الذي ينعكس بشكلٍ مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، فوفق تقرير مؤشر الأسعار الصادر عن جمعية المُستهلك، إرتفعت أسعار مُعظم السلع الأساسية بنسبةٍ لم يشهدها لبنان منذ عامين ونصف عام.

حيث أوضحت نائبة مدير الجمعية الدكتورة ندى نعمة، أن نسبة إرتفاع أسعار السلع الأساسية وصلت الى 5.24%. وعزت إرتفاع الأسعار في الفصل الأول من السنة الجارية، الى الضرائب التي فرضها قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

في الجهة المقابلة، ووفق البنك الدولي من المتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط، إلى 65 دولاراً للبرميل خلال عام 2018 ، كذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار سلع الطاقة – التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم – بنسبة 20% في 2018 ، أي بنسبة 16% من توقعات أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما قال البنك الدولي في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أبريل/ نيسان.

غلاء معيشي

إنّ الإرتفاع العالمي للأسعار الذي ينعكس داخلياً، يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك ، خاصة في ظل السياسة الضرائيبيّة الجديدة. وفي هذا السياق، يوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ، للـ immarwaiktissad ، “أنّ الزودات للرواتب في القطاع الخاص تنبع من عندنا (كإتحاد عمالي)، ونحن المطالبين الأساسين في هذا الموضوع . فمن بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، أصبح هناك فرقاً ما بين رواتب القطاعين مما يستدعي زيادة رواتب القطاع الخاص.”

“خاصة وأن ما نتج عن السلسلة من ضرائب وضعت لتمويلها ، إنعكست بشكلٍ أو بآخر على القطاع الخاص. فضلاً عن زيادة أسعار المحروقات والطاقة على المستوى العالمي ، إذ إرتفعت هذه النسبة منذ إقرار السلسلة بحدود الـ 20%، الأمر الذي ألقى بظلاله أكثر وأكثر على القطاع الخاص.”

كل هذه الضغوطات على المواطن تستوجب التحرّك، هذا ما يؤكده الأسمر “هذا الأمر يستدعي تحركاً عاجلاً من الإتحاد العمالي العام، وهذا ما قام به إذ كنّا في حالة حوار مع الحكومة والهيئات الإقتصادية، قبل الإنتخابات من أجل إنتاج غلاء على الأجور، يعطي العامل والعمل إطاره اللائق في القطاع الخاص”.

رفع الحد الأدنى للأجور

في ظل غلاء المعيشة الكبير الذي يعيش فيه المواطن، لا بد من حلول تكون أبعد من إقرار زودة بمبلغٍ معينٍ، إذ يجب إقرار ما من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن. هذا ما أكده الأسمر بالقول” طرحنا مبدأ زيادة الحد الأدنى من الأجور إلى مليون ونصف ، مع سلّة من التقديمات تشمل زيادة بدل النقل، خاصة وأنّ هذا الأمر أصبح حتمياً، ويجب مراجعته بسبب إرتفاع أسعار المحروقات.”

يتابع “بالإضافة إلى زيادة غلاء المعيشة على الشطور العليا ، فمن المفترض أن يكون هناك تقديمات هي عبارة عن بدل النقل، التعويضات العائلية، التي ما زالت تُدفع عن حد أدنى للأجور هو ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية، كذلك مرسوم المنح المدرسية ، الذي أيضاً ما زالت تدفع على أساس 750 ألف ليرة لبنانية على الطالب في القطاع الخاص، وهذا مبلغ قليل على أن لا يتعدى المليون ونصف”.

لذلك يستطرد الأسمر “نحن نطالب بتخفيض بعض الضرائب، التي تطال الفئات الشعبية، وذوي الدخل المحدود، أي لدينا سلّة من الأمور التي تحتاج إلى معالجة فورية، مع تكوين السلطة عند تأليف الحكومة الجديدة”.

العقد الإجتماعي

في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، يفرض السؤال نفسه عن مدى إنصاف موظفي القطاع الخاص، مقارنة بموظفي القطاع العام . وفي هذا الإطار يوضح الأسمر ” في الأزمات الكبيرة من المفترض حصول حوار حول ما يسمى بالعقد الإجتماعي، فزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى هو جزء بسيط من هذا العقد، الذي يحتوي إضافة إلى زيادة الأجور التقديمات، منها تخفيض الضرائب، تخفيض تكاليف التعليم، الصحة تحديداً مبدأ التقاعد والحماية الإجتماعية، ليحل مكان نظام تعويض نهاية الخدمة في الضمان”.

“فضلاُ عن تفعيل الضمان، توحيد المؤسسات الضامنة، والكثير غيرها من الأمور التي يجب معالجتها، ضمن إطار ما يسمى بالعقد الإجتماعي، لذلك من المفترض أن يكون هناك ورشة حوار ثلاثية، بعد تأليف الحكومة وهذا ما نسعى إليه”.

تعتبر كل التسهيلات الآنفة الذكر، ضرورية وحتمية لموظفي القطاع الخاص، ولكن العبرة تكمن في التنفيذ. وفي هذا المجال يؤكد الأسمر “هناك أمل والتجاوب ينبع من سواعد العمال، فإذا كنا مصممين على الوصول إلى نتائج سنصل إلى ما نريد ، ففي الإتحاد قوّة وإن كنا متحدين ومصممين كقطاعات عماليّة، لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة ، فمن الحتميّة أن يتجاوب معنا الفريق الآخر”.

يتابع “وإلاّ سنلجأ إلى خطوات تصعيدية منها الشارع. الأمل يبدأ بوحدة وإلتفاف العمال، حول الإتحاد العمالي العام، ونحن بالتأكيد سنصل إلى نتيجة في هذا الإطار”.

حبيقة: الحل يكون تدريجياً

إصرار الإتحاد العمالي على رفع الحد الأدنى للأجور، يقابله تخوّف على إقتصاد البلد، لكن هذا التخوّف لا يلغي حتميّة تصحيح الرواتب لموظفي القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ immarwaiktissad “لا يتحمل القطاع الخاص رفع الحد الأدني للأجور إلى مليون ونصف، مما يعني مضاعفة الحد الحالي، لأنّ هذا الأمر ينتج عنه خوفاً من طرد وإستغناء عن موظفين”.

“فضلاً عن أن رفع الحد الأدنى، يتطلب رفع جميع الرواتب الأخرى، بمعنى أن من يقبض مليون ليرة يصبح تحت الحد الأدنى، الأمر الذي يحتّم مضاعفة رواتب جميع الموظفين، وهذا الأمر مستحيل فهو يؤدي إلى إفلاسات بالجملة، أو الإستغناء عن موظفين، وكلا الأمرين أسوأ من بعضهما”.

بناءً عليه، فإنّ الحل يجب أن يكون بطريقةٍ أخرى، هذا ما يؤكده حبيقة بالقول “إذاً لا يمكن أن يكون الحل بهذه الطريقة، ولكن في الوقت عينه لا بد من تحسين الرواتب، وهذا الأمر يتم بشكل سنوّي بمعنى أن كل سنة نحسن 10%، هكذا دواليك حتى الوصول إلى مرحلة، يكون فيها إقتصاد البلد أكبر وأوسع، ونستطيع أن ندفع الرواتب بهذا الشكل”.

يتابع “إذن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، خاصة في الوضع الحالي، حيث أن القطاع الخاص يمر بمرحلة دقيقة ، وأي ضغط إضافي عليه سيؤدي إلى طرد الموظفين”.

تداعيات سلبيّة

في الجهة المقابلة، فإن إستمرار الدولة بسياستها المؤدية إلى نتائج إقتصادية سلبيّة يستوجب تحركاً من قبلها. وفي هذا المجال، يقول حبيقة “أما بالنسبة إلى القطاع العام، وبما أنّ الدولة لا تستطيع طرد موظفين، فإن هذا الأمر ينعكس إرتفاعاً في حجم الدين العام. وهذا ناتج عن سوء الإدارة، فعلى الدولة توقيف التوظيف حيث، يتم تداول أخبار عن توظيفات في كافة الوزراء على شكل إستشارين وغيره، فيما الدين العام يرتفع”.

يستطرد “وبغض النظر عن مصداقية هذه الأخبار ، فإن الدولة هي إداري غير جدّي وسيء ، بينما القطاع الخاص لا يستطيع التصرّف بهذه الطريقة، لأنّه مهدّد بالإفلاس . بعكس الدولة بحيث ينعكس الأمر إرتفاعاً في الدين العام، وإرتفاعاً في العجز فضلاً عن تعثّر الإقتصاد”.

وبالتالي فإن الأمور يكون حلّها بطريقة أخرى، بحيث يقول حبيقة “المفروض أن يتم الأمر تدريجياً على شكل زيادة سنوية بين الـ 5 و الـ 10 بالمئة، وفق نسبة التضخم وهي غير واضحة، بسبب تعدّد المؤشرات بهذا المجال.”

يضيف ” لكن إذا أخذنا بعين الإعتبار مؤشر مصرف لبنان فهو يعتبر أن نسبة التضخم 2%، وإذا إفترضنا أنّها 2.5%، يجب أخذ الرقم المضاعف لهذا المؤشر أي 5% ، بمعنى زيادة الأجور بنسبة 5% لهذا العام و5% للعام المقبل، أي زيادة الرواتب خطوة خطوة”.

وهكذا “لا نكسر ضهر القطاع الخاص وفي الوقت عينه نحسّن راتب الموظف وإن كان المبلغ بسيط (100 ألف ليرة لبنانية). إضافة إلى أنّه يترافق مع الحد الأدنى للأجور ، العديد من الأمور كالتعويضات”.

ويختم حبيقة بالقول أنّ “الأمر يحتاج إلى تروّي وزيادة بطريقة منطقيّة، لا تكسر إقتصاد البلد وتزيد البطالة”.

وزني : زيادة مبالغ فيها

يتفق الخبراء على التداعيات السلبيّة للزيادة على الرواتب، وإن كانت بعض القطاعات تتأثر أكثر من قطاعاتٍ أخرى. في هذا الإطار، يوضح الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني للـ immarwaiktissad “من المؤكد أن رفع الحد الأدنى للأجور من 657 ألف ليرة إلى مليون ونصف ، يعتبر زيادة مبالغ فيها جداً، في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة التي تعاني منها غالبية المؤسسات الإقتصادية.”

ويتابع “من هنا كان الطرح الأنسب لموظفي القطاع الخاص، الذي تستطيع المؤسسات تحمّله هو حوالي الـ 900 ألف ليرة لبنانية، أي رفع الحد الأدنى كمرحلة أولى بنسبة 40% تقريباً . وهذه الزيادة تأخذ بعين الإعتبار، وضع المؤسسات الإقتصادية السيء والوضع الإقتصادي البطيء ، وفي الوقت عينه الغلاء المعيشي الذي يعاني منه القطاع الخاص”.

هذا الحل يعتبر مناسباً لأنّه يراعي وضع بعض القطاعات الإقتصادية، فالعديد منها لا تستطيع تحمّل زيادة على رواتب موظفيها. وفي هذا السياق، يتابع وزني “النقطة الثانية، أن موضوع الرواتب والأجور، يجب أن يأخذ بعين الإعتبار أيضاً أوضاع القطاعات الإقتصادية، إذ أن هناك بعض القطاعات التي تستطيع تحمل زيادات كالقطاع المصرفي، حيث يستطيع موظفيها المطالبة بتصحيح الأجور، على أن يؤخذ بعين الإعتبار نسبة التضخم والزيادات السابقة في هذا المجال”.

يستطرد “في المقابل هناك قطاعات أخرى لا تستطيع تحمّل هذه الزيادة، وهي مهددّة بالإقفال النهائي فمن المفترض على الموظفين والأجراء والعاملين فيها، أن يأخذوا بعين الإعتبار هذا الوضع، والتروّي بإنتظار تحسّنه”.

معاناة إقتصادية كبيرة

لا يقتصر تردّي الوضع على قطاعات معيّنة، بل أيضاً وضع الدولة ليس بأفضل. لذلك يؤكد وزني ” أن الإقتصاد اللبناني كله اليوم يعيش معاناة كبيرة ، وبالتالي من الصعب جداً أن تستطيع الدولة، أن تساهم بحل بالنسبة إلى هذا الموضوع، فوضع الخزينة العامة سيء جداً ، وهي على شفير الإفلاس، وبالتالي فإنّ أي مساهمة منها تعرض الدولة، في السنوات القادمة لتكون على شفير الإفلاس “.

إلاّ أنّه في الجهة المقابلة، تستطيع الدولة القيام بالعديد من الإجراءات، التي من شأنها أن تخفف من وطأة غلاء المعيشة على المواطن، ووفق ما يقول وزني “من هنا فإن الإجراءات التي يفترض بالدولة القيام بها، في المراحل المقبلة، هي عدم فرض أي إجراءات ضرائيبية جديدة، كذلك يفترض أن تأخذ في موازانتها العامة إجراءات تحسين الأوضاع الإجتماعية في البلد، فيما يتعلق بموضوع الطبابة، التعليم، والشؤون الإجتماعية”.

يتابع “وأن تلعب الدولة في الوقت نفسه دوراً، فيما يتعلق بتحسين الإقتصاد ، من خلال خلق فرص عمل عبر الإجراءات التشجيعية للإستثمار، من أجل إنشاء شركات وخلق فرص عمل . وأهم من ذلك أنّه يجب القيام بإجراءات تطوير الإقتصاد الضائع الذي لدينا والذي يزيد البطالة ، ولا يخلق فرص عمل ويصدّر الطاقات الإجتماعية” .

ويختم وزني بالقول “يعيش القطاع الخاص اليوم تبعات الوضع السيء للمالية العامة، من ناحية معدلات الفوائد التي يتم دفعها، أو من ناحية خدمة الدين العام . لذلك يفترض البدء بإصلاح المالية العامة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات الفوائد، وفرص العمل وعلى أمور متعددّة”.

مما لا شك فيه، أن إقتصاد لبنان قائم على أسس غير متينة، فالدولة والقيّمين عليها أثبتوا فشلهم الذريع، في إدارة مؤسساتها، مما أدى إلى هشاشة الإقتصاد. لكن في المقابل هناك بعض القطاعات التي تدفع ثمن ذلك أكثر من غيرها، لذلك فإن تصحيح الخلل ووضع كافة الأمور في نصابها الصحيح أصبح ضرورة حتميّة، وإن إختلفت الطرق لتحقيق ذلك، المهم الوصول إلى النتيجة المرجوّة.