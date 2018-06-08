نديم القصار رئيسا لمجلس إدارة “BLC”

صدر عن البنك اللبناني للتجارة ” BLC Bank” البيان الآتي:

في اجتماع عقده مجلس إدارة المصرف يوم الأربعاء في ٦ حزيران الجاري، في مقر المصرف بناء لدعوة من رئيسه السيد موريس صحناوي، قدم السيد صحناوي استقالته من رئاسة مجلس الادارة ومن عضويته. وعلى الأثر، اتخذ المجلس قرارا بإجماع أعضائه بانتخاب السادة:

– نديم عادل القصار رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما

– نبيل عادل القصار نائبا لرئيس مجلس الادارة

– بسام فريد حسن مديرا عاما (CEO)

وبعد تسلمه رئاسة مجلس الادارة، توجه السيد نديم القصار بالشكر الجزيل من السيد موريس صحناوي على عطاءاته وعمله الدؤوب في المصرف، متمنيا كل التوفيق لإدارة المصرف الجديدة في مهماته ، آملا منهم التعاون لما يخدم مصلحة المصرف وتطوير خدماته.