السياسة اليوم 5 6 2018 | د حسن مقلد | nbn يونيو 6, 2018 آخر المقالات نديم القصار رئيسا لمجلس إدارة "BLC" ترامب يطلق الحرب التجارية مع الاتحاد الاوروبي والصين فرصة الإصلاح متاحة اليوم وإلاّ.. انطلاق العهد الجديد ودخول حزب الله معترك الإقتصاد يدفعان للتفاؤل بقرب الإصلاح مصداقية الرئيس والسيد: إنقاذ للاقتصاد.. أم استمرارية ؟! تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني