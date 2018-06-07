خليل: إنجاز جداول مستحقات العاملين في المستشفيات الحكومية

أعلن وزير المال علي حسن خليل في بيان، أنه “بعد سلسلة المتابعات والاجراءات التي تولتها الدوائر المختصة في وزارة المال للمساعدة في وضع جداول مستحقات العاملين في المستشفيات الحكومية، انتهت الوزارة من وضع صيغة الجداول تلك وفقا للمرسوم رقم 559، وباتت بمجملها في عهدة رؤساء مجالس ادارة المستشفيات ووزارة الصحة صاحبة سلطة الوصاية عليها”