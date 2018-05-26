“أكسا” تجدد ثقتها بالاقتصاد اللبناني

عقد مجلس إدارة شركة أكسا الشرق الأوسط اجتماعه في بيروت برئاسة رئيس مجلس الإدارة – المدير العام روجيه نسناس في حضور نائب رئيس مجلس الادارة فريدريك جرمين الرئيس المالي لمجموعة أكسا العالمية ، جاد عريس مدير الشؤون العامة ومسؤوليات الشركات لمجموعة أكسا، فيليب بول رئيس المجموعة التقني، وايلي نسناس المدير العام، موريس هانموغلو وجوزف نسناس.

وصرح جرمين: جئنا إلى لبنان للمشاركة في مجلس إدارة شركة أكسا الشرق الأوسط ، ونحن ننوه بالجهود التي قامت بها شركة أكسا الشرق الأوسط ونتائج اعمالها المثمرة. وشكل اجتماع المجلس فرصةً لإعادة تأكيد ثقتنا بشركائنا في لبنان، وبفريق الإدارة وجميع العاملين في شركة أكسا الشرق الأوسط ولدينا كامل الثقة بقدرة أكسا الشرق الأوسط في تطوير عملها على المدى الطويل. “

وشكر روجيه نسناس مجموعة اكسا لثقتها في لبنان ومستقبله الاقتصادي، وعلى دعمها المستمر الذي ساهم في تسريع عملية تطوير شركة أكسا الشرق الأوسط.