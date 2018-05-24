ابو فاعور: لوقف تهريب البطاطا وحماية الانتاج اللبناني

قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في بيان “كما في كل موسم بدأت البطاطا المهربة من سوريا تغزو الاسواق اللبنانية، وتتسبب في المزيد من المعاناة للمزارع اللبناني، الذي كانت السنتان الماضيتان من اصعب السنوات عليه”.

اضاف:”ان الدولة مطالبة بوضع خطة لوقف التهريب الذي يجري بمعظمه على المعابر الشرعية، حيت تتم تعبئة البطاطا السورية في كراتين كتب عليها انها انتاج لبناني”.

ودعا “الجمارك اللبنانية ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، بإيلاء هذا الامر الاهتمام الكافي لحماية الانتاج اللبناني، وحماية لقمة عيش المزارعين”.