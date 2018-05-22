حوار الساعة | حسن مقلّد – رئيس تحرير مجلة الإعمار مايو 22, 2018 آخر المقالات حوار الساعة | حسن مقلّد - رئيس تحرير مجلة الإعمار وزير خزانة اميركا: قررنا تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لجان المستأجرين في لبنان يطالبون الحريري بوقف قانون الايجارات في المجلس النيابي مؤسسة رينه معوض أعلنت تصدير كمية بطاطا عكارية مؤصلة لحود اكد اهمية المشروع سفير هولندا: 20 طنا الى بلادي دفعة أولى ابي خليل وقع عقدا مع مؤسسة IFC: المشروع ليس جديدا بل تم التخطيط له في ورقة سياسة قطاع الكهرباء في ال 2010 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني