وزير خزانة اميركا: قررنا تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشن أن “بلاده قررت تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، غداة إعلان توافق بين البلدين للحد من العجز التجاري الأميركي”.

واشار منوشن، في تصريح له، الى أن “الولايات المتحدة والصين وافقتا على إطار بهدف التوصل إلى اتفاق”، مؤكدا أن “الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية”.

وتجدر الاشارة الى أن الولايات المتحدة والصين كانتا قد أعلنتا في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق للحد من العجز الأمريكي في المبادلات مع الصين.