سلامة:الليرة اللبنانية مستقرة ونبحث بسبل معالجة ارتفاع أسعار الفوائد العالمية

ركّز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، على أنّ “إجراء الانتخابات النيابية 2018 كان له الوقع الإيجابي في الأوساط المالية وردود الفعل كانت جيّدة”.

وأكّد أنّ “الليرة اللبنانية مستقرّة ونبحث في السبل الأفضل لمعالجة ارتفاع أسعار الفوائد العالمية وأسعار النفط”، مشيراً إلى أنّ “مصرف لبنان حافظ على احتياطه المرتفع من العملات الأجنبية، وسجّل نمواً مضطرداً للودائع في القطاع المصرفي”.