الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2021

أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في الكويت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تأجيل تطبيقها حتى سنة 2021.

ونقل موقع مجلس الأمة (البرلمان) عن اللجنة تأكيدها في اجتماعها أن وزارة المالية رأت ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.