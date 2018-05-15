النفط يرتفع والفارق بين الخام الأمريكي وبرنت يتسع

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تخمة المعروض من الخام تبددت تقريبا بينما اتسع الفارق بين الخام الأمريكي وبرنت إلى أكثر من سبعة دولارات، وهو الأكبر في خمسة أشهر.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج 1.11 دولار في التسوية إلى 78.23 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا في التسوية إلى 70.96 دولار للبرميل.

وبلغ الفارق بين الخام الأمريكي ومزيج برنت 7.28 دولار، وهو الأعلى منذ 12 ديسمبر كانون الأول، بفعل زيادة إنتاج الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا عند 7.18 مليون برميل يوميا.