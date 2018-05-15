صندوق النقد يحذر من ارتفاع أسعار العقارات في أيرلندا

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً جديداً بشأن ارتفاع سوق العقارات في أيرلندا، قائلاً “إن أسعار المنازل تبدو مبالغ في قيمتها بفعل بعض التدابير”.

ووجه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أيرلندا إريك دي فريغر، خلال مؤتمر صحفي، رسالة دقيقة بشأن أسواق العقارات في البلاد.

وأضاف: “نحن لا نقول إن أسعار المنازل مبالغ في قيمتها لكن نرى أن بعض المؤشرات تشير إلى أن سوق العقارات الإيرلندي يدخل منطقة “ذات قيمة مبالغ فيها”.

ورداً على سؤال بشأن أيّ التدابير التي كانت تثير قلق الصندوق، أشار دي فريغر إلى معدل أسعار المنازل إلى الدخل وكذلك معدلات الأسعار نسبة إلى القيمة الإيجارية مضيفاً أن هذه المعدلات تراجعت بعد أزمة الرهن العقاري في عام 2008 لكنها مرتفعة قليلاً في الوقت الراهن.

وأوضح دي فريغر أنه من المرجح أن يستمر الزخم القوي في سوق العقارات السكنية طالما الفجوة بين الطلب والعرض مستمرة.