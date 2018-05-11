الهيئة اللبنانية للعقارات: لتسريع عملية مسح الأبنية الآيلة للانهيار

جددت رئيسة الهيئة الادارية اللبنانية للعقارات انديرة الزهيري مطالبتها في تسريع عملية مسح الأبنية الآيلة للانهيار وخصوصا القديمة منها، بغية العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة، ووضع خطة عمل جدية تساعد فيها الدولة المالكين، من خلال تقديمات للمواد الأولية، والمساهمة في الخبرات وأعمال الترميم، وتقديم التسهيلات اللوجستية والعينية لتفادي هذه المعضلة التي تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة.

كما شكرت الوفد المصغر الذي ترأسته على مشاركته في المحاضرة التي أقامتها لجنة المهندسات اللبنانيات في نقابة المهندسين في بيروت، والذي ضمّ رئيس لجنة الدراسات الهندسية والتوصيفات المهندس عماد الحسامي والعضو الدائم في الهيئة الادارية المهندس علي دياب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمراة، وكانت بعنوان “التكامل ما بين نقابة المهندسين والتنظيم المدني” وقد كان من بين الحضور رئيس اتحاد المهندسين المهندس جاد تابت وعدد من النقباء السابقين ومجموعة من الاختصاصيين والاداريين.