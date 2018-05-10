النفط يقفز بعد تخلي أميركا عن الاتفاق النووي

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة اليوم (الأربعاء)، ليسجل «برنت» أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف، بعدما تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران، وأعلن عن «أعلى مستوى» من العقوبات.

ولامست العقود الآجلة لخام «برنت» في وقت ما أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 76.75 دولار للبرميل. وبلغ السعر 76.52 دولار للبرميل في الساعة 06:28 بتوقيت غرينيتش مرتفعا 1.67 دولار بما يعادل 2.2 في المئة عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 1.43 دولار للبرميل أو 2.1 في المئة إلى 70.49 دولار مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ أواخر 2014.

وفي الصين، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها متجاوزة 73.20 دولار للبرميل.