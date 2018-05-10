​​​​​​​2 مليون دولار من اليابان لمساعدة اللاجئين من ​جنوب السودان​

قدمت حكومة اليابان مبلغ 2 مليون دولار، لحماية ومساعدة اللاجئين من دولة جنوب السودان المقيمين في السودان من خلال توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية. ورحبت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في السودان، بالمساهمة اليابانية، والتي أعلنها السفير الياباني بالخرطوم، شينغي أوراباياشي، مؤكدا أن الحكومة اليابانية، دعمت المشروع الذي يعد استمرارا لدعم الاستجابة لاحتياجات اللاجئين من جنوب السودان، وذلك اعترافاً منها بحجم الأزمة.