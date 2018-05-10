مصرف لبنان يبيع سندات دولية بـ2 مليار دولار في إطار مبادلة ديون

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك سيبيع سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على مدى عام في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين.

وأكد أن خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار إلى 6 مليار دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل نهاية آذار.

وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليار و6 مليار دولار وتقايضها بأذون خزانة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي، بحسب ما ذكر سلامة.