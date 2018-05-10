عبدالله الثاني: تنشيط الاقتصادات يبدأ بالاستثمار في القطاع الخاص وركائز الاستقرار

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن «تنشيط الاقتصادات» يبدأ بالاستثمار في الابتكار وفي طرق التفكير المرتبطة بالقرن الـ21». واعتبر أن هذا النوع من الاستثمار يهدف إلى «تبني ممارسات صديقة للبيئة، وإعادة التفكير في الحلول الممكنة للتحديات الكثيرة».

وأعلن الملك عبدالله في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال لهذه السنة، بعنوان «تنشيط الاقتصادات» في منطقة البحر الميت، في حضور الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين، أن تنشيط الاقتصادات «يبدأ بالاستثمار في نمو القطاع الخاص وإيجاد الفرص لدعم الرياديين، وتوفير فرص العمل وزيادة مستويات الدخل»، من دون أن يغفل «الاستثمار في ركائز الاستقرار والاعتدال، للنهوض بأولوية عالمية مشتركة، تتمثل في تحقيق الوئام والتعاون والعيش المشترك».

وقال: «نحن نعي التحديات التي تواجه الإقليم والعالم، وكلنا مطالبون بمواجهة هذه التحديات». وشدد على أن الأردن «مستمر في الاضطلاع بدور رئيس في إطار الجهد الدولي، لإيجاد حلول تنهي الأزمات التي تهدد منطقتنا والعالم». وذكر أن برنامج الأردن ورؤيته الاقتصادية «ترتكز على أهم المقدرات وهم الأردنيون بما يتمتعون به من إبداع وطموح». ولفت إلى أن الأردن «ينظر باستمرار إلى إشراك الجميع في مسيرة البناء والمساواة بين الجنسين، وبث روح الريادة كمحركات أساسية لتحقيق التنمية».

ورأى الملك عبدالله أن ثاني أهم المقدرات التي يتمتع بها الأردن، تتمثل بـ «موقعه الجغرافي الاستراتيجي، فهو بوابة تصل آسيا وأوروبا وأفريقيا». واعتبر أن «ما أنجزه الأردن من اتفاقات تجارة حرة متعددة، تمكن القطاع الخاص والشركاء من الوصول إلى أسواق عالمية تضم أكثر من بليون مستهلك، من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم 350 مليوناً». وأوضح أن «استثماراتنا في مرافق الموانئ وغيرها من البنى التحتية، تتيح فرصاً على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية».

وذكّر بخطة الحفز الاقتصادي في الأردن التي «تركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ومنتشرة في أرجاء الأردن، إذ حددنا فرصاً استثمارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 15 بليون دولار، في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، والإنشاءات والرعاية الصحية والسياحة والخدمات المالية».

وخلُص الملك عبدالله إلى أن الأردن «بلد منفتح يتبنى النهج الصحيح، إذ استمر ماضياً على امتداد العقد الماضي على رغم ما واجهه من تحديات خارجية، شملت الأزمات المالية العالمية والطاقة مروراً بالاضطرابات الإقليمية، فأزمة اللجوء السوري بأعبائها الضخمة على الخزينة والمواطنين». لذا شدد على أن «مناعة الأردن مستمرة، وهو تمكن عبر التاريخ من تحويل التحديات إلى فرص التي حوّلها إلى مزيد منها». وأشاد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معتبراً أنه «مثَّل خير شريك في دعم مسار الأردن الاقتصادي».

ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، وهو محافظ الأردن في البنك ورئيس مجلس المحافظين للاجتماع السنوي في الأردن، إلى أن استثمارات البنك في منطقة جنوب المتوسط وشرقها تجاوزت 7 بلايين يورو منذ العام 2012، مولت 180 مشروعاً استثمارياً وأخرى في قطاع البنى التحتية، نُفذ نحو 70 في المئة منها على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأشار إلى أن الأداء القوي للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على المستوى العملاني عام 2017، «تمثل باستثمارات بلغت 9.7 بليون يورو شملت 412 مشروعاً في 36 دولة يعمل فيها».

ووصف رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكربارتي، عمل البنك في الأردن بأنه «قصة نجاح، إذ استثمر ما يزيد على بليون يورو في أكثر من خمس سنوات ونصف سنة». وقال: «إن ما قمنا به هو شهادة على القيادة والرؤية المتميزتين لجلالة الملك، وتوجيهاته لفريق وزاري ممتاز وثقافة المبادرة الجريئة، التي يتميز بها الأردن في أنحاء هذه المنطقة وخارجها».

واعتبر أن «النجاح في الأردن يعكس إنجازات البنك في أنحاء المنطقة»، كاشفاً عن «نمو أعمال البنك في المنطقة من صفر منذ خمسة أعوام ونصف العام إلى نحو 7 بلايين يورو حالياً».

وشدد على أن البنك «رائد في تعزيز تنافسية الاقتصادات من طريق تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ مول العام الماضي نحو 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في شكل مباشر، ومن خلال وسطاء ماليين محليين».

وأعلن شاكربارتي، أن نموذج عمل البنك يقوم على «التكامل وليس على مزاحمة مصادر التمويل الأخرى، سواء من البنوك التنموية المتعددة الطرف أو من القطاع الخاص».

وكمثال على أولويات البنك الاستثمارية والتنموية، أشار إلى «ارتفاع التمويل المخصص للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من 2.8 بليون يورو عام 2016 إلى 4 بلايين عام 2017».

ويُعقد الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في الأردن، كإحدى دول منطقة عمليات البنك لدول جنوب المتوسط وشرقه، وتنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بالتعاون مع البنك.