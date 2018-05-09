حاكم مصرف لبنان اقترح نشر ثقافة ” التوازن المالي” ورفع مستوى حوكمة المؤسّسات

زار رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( الفرانشايز ) يحيى قصعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعه على مختلف أنشطة الجمعيّة، لا سيّما منتدى BIFEX 2018 والبرنامج المميّز المعدّ له. وعرضا أهمّية تسهيل تصدير مفاهيم الفرانشايز اللبنانية، واقامة ورش تدريبيّة، واصدار الدراسات والمؤشرات العلمية.

واقترح سلامة على قصعة في إطار الخدمات التي تقدّمها الجمعيّة للأعضاء المنتسبين إليها، نشر وتعميم وتبنّي ثقافة “التوازن المالي” بما يتعلق بنسب الدين إلى حقوق الملكية، بهدف التوصّل الى مستويات عالية من حوكمة الشركات، ما يؤدي الى اقتصاد قوي ومستدام. وقد أبدى قصعة الاهتمام بهذا الاقتراح، لما فيه من فائدة على تطوير الأعمال.

إشارة إلى أن العلاقة بين مصرف لبنان والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز تعود الى سنوات عدة، وترسّخت أكثر فأكثر عبر التعاون الوثيق بين المصرف المركزي وجمعية الفرانشايز تحفيزاً للقطاعات الانتاجية المبدعة والمنتجة والقابلة للنموّ.