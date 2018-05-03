‎إزدياد شعبيّة العقارات ذات الأسعار المعقولة في السوق اللبناني لعام 2017

كشفت أوليكس لبنان، منصّة الإعلانات العقاريّة الأولى في لبنان، عن تقريرها السنوي لعام 2017 الذي يُسلّط الضوء على إتجاهات العرض والطلب على العقارات ذات الأسعار المعقولة في مختلف المناطق اللبنانيّة. والجدير بالذكر أنّ المنصة سجلت حوالى 10 مليون زيارة إلى قسم العقارات في العام 2017 فحسب.

إستقبلت أوليكس العقارية في المُعدّل 232,000 مستخدم شهرياً خلال العام 2017، بحيث تفصحوا مجموعة واسعة من عقارات الإيجار والبيع المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانيّة. زار كلّ مستخدم المنصّة 4 مرات شهرياً وقضى في المتوسّط 9 دقائق في كلّ زيارة. بعبارة أخرى، قضى اللبنانيون حوالى 90 مليون دقيقة يبحثون عن عقارات على أوليكس في العام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض أكثر من 220,000 عقار للإيجار والبيع تم إدراجها في العام 2017، بحيث تم تسجيل الاستفسار الأول في غضون خمسة أيام من نشر الإعلان. أما الكلمات التي تصدرت قائمة البحث على أوليكس العقارية فكانت: أستوديو ودوبلكس ومكتب وشاليه ومتجر وشقة للبيع ومستودع وحديقة وتراس ومفروش.

اللبنانيون يتجهون نحو العقارات ذات الأسعار المعقولة

في هذا الإطار، صرّح السيّد جون نوجا، مدير عام أوليكس لبنان: “يتجه اللبنانيون نحو تفضيل شراء العقارات على استئجارها، أضف إلى ذلك، التبدّل في طبيعة طلباتهم من الشقق الواسعة إلى الشقق المتوسطة والصغيرة، بعبارة أخرى، فقد فضلوا الأسعار المعقولة على المساحات الكبيرة. في العام 2017، تراوحت إيجارات 70% من العقارات على أوليكس بين 250 و1000 دولار أمريكي شهرياً، وأسعار بيع 84% من العقارات بين 25,000 و300,000 دولارأمريكي”.

وقال أنطوان كبابة، الرئيس التنفيذي لشركة كبابة العقارية: “يتميّز قطاع العقارات بكونه أحد ركائز الإقتصاد اللبناني، وهو مكوّن رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 20% إلى جانب قطاعاته الفرعية). لاحظنا منذ عام 2010 تحولاً في الطلب على الوحدات الكبيرة، أي التي تتخطى مساحتها الـ300 متر مُربّع، إلى الشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتراوح مساحتها بين 120 و250 متراً مُربّعاً مع ارتفاع عدد المشترين المحليين ذوي الدخل المتوسط بميزانيات لا تتجاوز 300,000 دولار”.

العرض والطلب على أوليكس العقارية في العام 2017:

عقارات الإيجار

العرض: أتت المناطق التي سجلت أعلى نسبة من العقارات المعروضة للإيجار على أوليكس لبنان خلال 2017 على الشكل الآتي: بيروت (36,000 عقار) يتبعها كسروان (10,000) ومنطقة المتن (8,000) وعاليه (5,000) وطرابلس وبعبدا (4,000 عقار لكلّ منها) وجبيل (2,300) وصيدا (1,700) والشوف (1,400) والنبطية (1,000).

الطلب: أكثر مناطق جرى البحث فيها عن عقارات للإيجار في العام 2017 هي: عرمون، بشامون، سن الفيل، جبيل، طرابلس، الشويفات، أنطلياس، برمانا، فرن الشباك وجونية.

عقارات البيع

العرض: أتت المناطق التي سجلت أعلى نسبة من العقارات المعروضة للبيع على أوليكس لبنان خلال 2017 على الشكل الآتي: بيروت (40,000 عقار) ويتبعها كسروان (20,000) والمتن (19,000) وطرابلس (12,000) وعاليه (11,000) وجبيل وبعبدا (6,000 عقار لكلّ منهما) والشوف (5,000) وصيدا (4,800) والنبطيّة (4,500).

الطلب: أكثر مناطق جرى البحث فيها عن عقارات للبيع في العام 2017 هي: المنصورية، وعرمون، وبشامون، وخلدة، وأنطلياس، والأشرفية، وبصاليم، وجبيل، وبلونة، وبرمانا.

واختتم السيد نوجا قائلاً:” من خلال مشاركة قاعدة البيانات باستمرار، تسعى أوليكس إلى الدفع بالشفافيّة أكثر في السوق اللبنانيّة ليتمكن الراغبون بالشراء والمستأجرين والمستثمرين والوكلاء من اتخاذ قرارات مستنيرة وأن يساهموا في خلق سوق مستدامة لتشارك المعرفة”.